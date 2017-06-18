Илья Астахов из Пензы представил на «iВолге» мультимедийный проект «Наследие» Общество

Пенза, 18 июня 2017. PenzaNews. Представитель делегации Пензенской области Илья Астахов представил проект мультимедийной выставки «Наследие» членам экспертных комиссий на V молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга», который проходит в Самарской области.

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По его словам, целью проекта является создание мобильной выставки, на которой будут представлены усадьбы, расположенные в Пензенской области, как разрушенные, так и восстановленные.

«Человек заходит в помещение, занимает удобное положение. Вокруг него будет представлено четыре экрана. На них будут представлены фотоматериалы, на экране с видеоматериалами — видеофильмы. И будет это все сопровождаться звуковой информацией», — сказал Илья Астахов.

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Он уточнил, что также будет создан диск с фильмами об усадьбах, который намечено разослать в школы и музеи Пензенской области.

По словам участника «iВолги», в рамках выставки посетители смогут увидеть то, как выглядит усадьба сейчас и какой была в первозданном виде — для этого команда проекта общается с местными жителями и изучает информацию в архивах.

По итогам презентации, члены двух экспертных комиссий дали участнику из Пензы рекомендации, касающиеся направленности проекта, а также пересмотра сметы. В частности, Илье Астахову посоветовали проработать проект так, чтобы в него можно было вовлечь как можно больше детей.

Ожидается, что финальные слушания проектов состоятся 23 июня. До этого времени экспертные комиссии выберут проекты участников форума, которые, по их мнению, достойны для финансирования. По итогам финального этапа будут распределены гранты.