Пензенские арт-объекты пользуются популярностью на «iВолге» благодаря розеткам Общество

Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Арт-объекты в виде скамеек необычной формы, которые установлены представителями Пензенской области на территории проведения V молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» в Самарской области, пользуются большой популярностью благодаря встроенным в них розеткам. Об этом сообщил фотокорреспондент ИА «PenzaNews» Максим Костюшин.

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«Одна их них посвящена региональному молодежному форуму «Ласточка», а на второй можно прочесть информацию о музыкальном фестивале «Jazz May», — пояснил он.

По словам Максима Костюшина, другие регионы также подготовили арт-объекты, но не все из них можно назвать функциональными.

Говоря о программе форума, он отметил, что рабочий день участников буквально расписан по минутам — начиная с утра, когда все собираются на зарядку, и заканчивая вечером, когда после работы над проектами, мастер-классов и встреч с экспертами молодых людей ждет насыщенная культурная программа.

В минувшую пятницу, 16 июня, студенты могли пообщаться с главой Самары Олегом Фурсовым, начальником департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Андреем Клинцевичем, генеральным директором ВЦИОМ Валерием Федоровым, заслуженным мастером спорта РФ по карате Александром Геруновым и другими приглашенными гостями.

Также в этот день на «iВолге» был торжественно открыт шатер, посвященный чемпионату мира по футболу 2018 года.

На площадках форума обустроены и другие тематические шатры, которые украшают баннеры с портретами победителей прошлых лет.

Среди них — воспитанник центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» Иван Пчельников, который в 2016 году представил проект «Дом Вероники».