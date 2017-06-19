Команда из Пензы победила на всеармейском конкурсе «Мастер-оружейник» Общество

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Команда Пензенского артиллерийского инженерного института (ПАИИ) одержала победу по итогам всеармейского конкурса «Мастер-оружейник», который проходил в регионе во второй раз с 11 по 17 июня.

Фото: пресс-служба ЦВО

Она получила право представить Вооруженные силы России на одноименном этапе конкурса в рамках Армейских международных игр – 2017, который в этом году впервые пройдет за пределами РФ — на территории Китая — с 29 июля по 12 августа.

Второе и третье места заняли команды Воздушно-десантных войск и Восточного военного округа соответственно.

Состязания проходили в течение недели в пять этапов.

В них принимали участие по одной лучшей команде из каждого военного округа, Северного флота, Воздушно-десантных войск, ПАИИ, а также впервые — представители Росгвардии.

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Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, конкурсанты выполняли ремонт артиллерийской техники с дальнейшим перемещением ее на условный фронт, который находился на удалении 4 км, и выполнением на месте назначения обязательного выстрела.

Маршрут буксировки поврежденной техники пролегал по участку местности, оборудованной курганом, змейкой, водной преградой, комплексом минно-взрывных заграждений. Также была обеспечена имитация действия зажигательного оружия.

Кроме того, участники доказывали свое мастерство в оперативности и качестве обнаружения неисправностей и ремонта пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатометов с последующим совершением боевых стрельб по разным типам мишеней.

Видео предоставлено пресс-службой Центрального военного округа