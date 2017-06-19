Советское кафе планируется открыть на центральной улице Пензы Общество

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Кафе, где будут подавать блюда, приготовленные по советским рецептам, планируется открыть на главной улице Пензы — Московской — в 100 метрах от «Сталинского центра».

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«Сейчас идет обсуждение самого проекта, как это должно выглядеть», — сообщил в интервью главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину лидер пензенских коммунистов, депутат областного Законодательного собрания, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев, отвечая на вопрос об озвученных еще полгода назад на этот счет планах.

«Это кафе будет не только для того, чтобы там просто с аппетитом покушать, а прежде всего для общения людей в соответствующей атмосфере. Будет в лучших традициях хорошая советская атмосфера товарищества, добра, борьбы за лучшие идеалы», — пояснил он.

Георгий Камнев подчеркнул, что для посетителей планируется разработать тематическую культурную программу, поскольку «это будет по большому счету политический клуб», а не коммерческий проект.

«Политика снова становится популярной, возвращается на улицы, в дома людей, она сегодня в телевизоре, на радио. Она сегодня везде — так же, как это было в 1980–1990-е годы, когда формировалось много различных политических клубов, групп. Мы сформируем свой клуб, куда люди будут приходить и спорить, о нынешней политической ситуации разговаривать, обсуждать», — сказал лидер пензенских коммунистов.

Полная версия интервью с Георгием Камневым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 20 июня.