15:45:56 Понедельник, 19 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
«iВолга-2017» Пензенская делегация на окружном форуме в Самарской области

Советское кафе планируется открыть на центральной улице Пензы

13:59 | 19.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Кафе, где будут подавать блюда, приготовленные по советским рецептам, планируется открыть на главной улице Пензы — Московской — в 100 метрах от «Сталинского центра».

Советское кафе планируется открыть на центральной улице Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас идет обсуждение самого проекта, как это должно выглядеть», — сообщил в интервью главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину лидер пензенских коммунистов, депутат областного Законодательного собрания, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев, отвечая на вопрос об озвученных еще полгода назад на этот счет планах.

«Это кафе будет не только для того, чтобы там просто с аппетитом покушать, а прежде всего для общения людей в соответствующей атмосфере. Будет в лучших традициях хорошая советская атмосфера товарищества, добра, борьбы за лучшие идеалы», — пояснил он.

Георгий Камнев подчеркнул, что для посетителей планируется разработать тематическую культурную программу, поскольку «это будет по большому счету политический клуб», а не коммерческий проект.

«Политика снова становится популярной, возвращается на улицы, в дома людей, она сегодня в телевизоре, на радио. Она сегодня везде — так же, как это было в 1980–1990-е годы, когда формировалось много различных политических клубов, групп. Мы сформируем свой клуб, куда люди будут приходить и спорить, о нынешней политической ситуации разговаривать, обсуждать», — сказал лидер пензенских коммунистов.

Полная версия интервью с Георгием Камневым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 20 июня.
Актуальное
Читайте также
Под Пензой 22 штукатура поборются за звание лучшего Мэр Кузнецка предложил создать клуб активного долголетия
Петр Алешковский подарил пензенской областной библиотеке 80 книг В Заречном сотрудника мэрии наказали за отправку извещений по ошибочному адресу
Жилье для переселенцев в Сурске приведут в порядок за две недели — Дмитрий Семенов Пензенские учителя в июне получат 800 млн. рублей в виде зарплаты и отпускных
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама