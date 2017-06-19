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Один предприниматель изъявил желание работать на маршруте №512 «Пенза — Сахзавод»

16:11 | 19.06.2017 | Общество

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Только одна заявка — от индивидуального предпринимателя Геннадия Серебрякова — поступила на открытый конкурс Минпрома Пензенской области на право осуществления перевозок.

Один предприниматель изъявил желание работать на маршруте №512 «Пенза — Сахзавод»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте ведомства, конкурс проводился по 11 лотам, предполагающим организацию работы маршрутов №171 «Пенза — Царевщино», №172 «Заречный (КПП-6) — Степановка», №173 «Заречный (КПП-11) — 2-й Военный городок», №379 «Нижний Ломов — Вадинск», №428 «Пенза (Дизельный завод) — совхоз «Серп и Молот» (Черенцовка)», №512 «Пенза — Сахзавод», №521 «Пенза — Трескино», №534 «Пенза — Сумы», №550 «Пенза — Затон», №616 «Пенза — Каменка — Пачелма» и №617 «Пенза — Нижний Ломов — Пачелма».

Единственная заявка была подана на маршрут №512 «Пенза — Сахзавод».

На все остальные желающих не нашлось.
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