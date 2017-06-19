Камнев не видит злого умысла в том, что письмо потомкам хотели вскрыть раньше срока Общество

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания области, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев заявил, что не видит злого умысла во включении в план мероприятий празднования Дня России и Дня города церемонии вскрытия капсулы с письмом потомкам, хотя сама ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

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«Полагаю, что кто-то из специалистов, кто готовил материалы, просматривал их в администрации, в правительстве, просто не придал этому большого значения. Это, к сожалению, может говорить о недостаточно высоком уровне тех, кто не понимает, что это за событие. […] Это мероприятие было включено в план празднования Дня России абсолютно случайно. В этом не было никакого злого умысла», — высказал свою точку зрения Георгий Камнев в ходе интервью, которое он дал главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину на минувшей неделе.

«Если наши предки пожелали, чтобы вскрытие капсулы состоялось именно в день 100-летия Октябрьской революции, то нельзя пренебрегать памятью о них, нужно эту волю выполнять», — подчеркнул первый секретарь пензенского обкома КПРФ.

По его мнению, принятие 12 июня декларации о независимости России фактически ознаменовало распад Советского Союза, поэтому вскрытие капсулы потомкам именно в дни празднования этой даты является кощунством и граничит с надругательством.

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День России и День города

Георгий Камнев добавил также, что в штабе партии есть копия не только послания от 1967 года, но и другого письма, которое было заложено в «Росток» спустя 10 лет после первого.

«В монументе «Росток» находится два послания потомкам. Второе послание — от 1977 года, когда отмечалось 60-летие революции. Дата на камне монумента указана одна, но посланий потомкам там на самом деле два. У нас есть и то, и то», — заверил он.

Лидер пензенских коммунистов сообщил, что в настоящее время формируется оргкомитет, которому предстоит определить, как будет происходить церемония вскрытия капсул в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции — 7 ноября 2017 года.

Полная версия интервью с Георгием Камневым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 20 июня.