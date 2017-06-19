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Камнев не видит злого умысла в том, что письмо потомкам хотели вскрыть раньше срока

17:19 | 19.06.2017 | Общество

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания области, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев заявил, что не видит злого умысла во включении в план мероприятий празднования Дня России и Дня города церемонии вскрытия капсулы с письмом потомкам, хотя сама ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Камнев не видит злого умысла в том, что письмо потомкам хотели вскрыть раньше срока

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Полагаю, что кто-то из специалистов, кто готовил материалы, просматривал их в администрации, в правительстве, просто не придал этому большого значения. Это, к сожалению, может говорить о недостаточно высоком уровне тех, кто не понимает, что это за событие. […] Это мероприятие было включено в план празднования Дня России абсолютно случайно. В этом не было никакого злого умысла», — высказал свою точку зрения Георгий Камнев в ходе интервью, которое он дал главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину на минувшей неделе.

«Если наши предки пожелали, чтобы вскрытие капсулы состоялось именно в день 100-летия Октябрьской революции, то нельзя пренебрегать памятью о них, нужно эту волю выполнять», — подчеркнул первый секретарь пензенского обкома КПРФ.

По его мнению, принятие 12 июня декларации о независимости России фактически ознаменовало распад Советского Союза, поэтому вскрытие капсулы потомкам именно в дни празднования этой даты является кощунством и граничит с надругательством.

Фоторепортаж

День России и День города

Георгий Камнев добавил также, что в штабе партии есть копия не только послания от 1967 года, но и другого письма, которое было заложено в «Росток» спустя 10 лет после первого.

«В монументе «Росток» находится два послания потомкам. Второе послание — от 1977 года, когда отмечалось 60-летие революции. Дата на камне монумента указана одна, но посланий потомкам там на самом деле два. У нас есть и то, и то», — заверил он.

Лидер пензенских коммунистов сообщил, что в настоящее время формируется оргкомитет, которому предстоит определить, как будет происходить церемония вскрытия капсул в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции — 7 ноября 2017 года.

Полная версия интервью с Георгием Камневым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 20 июня.
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