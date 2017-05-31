В Пензе готовых к протестам пенсионеров заверили, что письмо потомкам прочтут в ноябре Общество

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания области, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев проинформировал однопартийцев о том, что церемония вскрытия капсулы с письмом потомкам, замурованной в горизонтальной гранитной плите у монумента «Росток», перенесена с 11 июня на осень, как и планировалось ранее.

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Экстренное собрание, в котором приняли участие около 20 членов и сторонников Компартии России, состоялось у здания администрации Пензы, куда люди — преимущественно пожилого возраста — пришли выразить свое несогласие с преждевременным вскрытием капсулы.

Около 17.00 они намеревались начать несанкционированную с властями акцию протеста у мэрии, где в это время завершилась церемония вручения жилищных сертификатов молодым семьям.

Однако депутат Георгий Камнев сообщил коммунистам, что необходимость в ней отпала, так как он по телефону обсудил сложившуюся ситуацию с губернатором Иваном Белозерцевым, а тот в свою очередь — с мэром Пензы Виктором Кувайцевым, в результате чего было решено вернуться к прежним договоренностям.

«Он [Иван Белозерцев] согласился с нашей позицией, [...] перезвонил мне и сказал, что все мероприятия будут проходить, как и положено, 7 ноября, что 11 июня никто прикасаться к капсуле не будет, что, как мы и договаривались прежде, будет сформирован организационный комитет, в который войдут представители власти и, понятно, мы как основа этого организационного комитета», — сказал первый секретарь обкома КПРФ.

Лидер пензенских коммунистов также выразил благодарность всем, кто не остался в стороне и пришел открыто заявить о своей гражданской позиции к зданию мэрии.

«Благодаря нашей организационной силе, поддержке, взаимовыручке, у нас есть возможность решать эти вопросы и не давать единороссам наступать на последние святые вещи, которые еще остались», — отметил он.