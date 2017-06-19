Акция «Бессмертный полк» достигла невиданных масштабов — Василий Лановой Общество

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Акция «Бессмертный полк» достигла невиданных масштабов. Такое мнение высказал народный артист СССР, председатель попечительского совета патриотического движения «Бессмертный полк» Василий Лановой в ходе визита в Пензу.

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«Оно разрослось невиданно за эти годы. Если в Москве в прошлом году было 760 тыс. человек, […] то в этом году было уже 980 тыс. человек», — сказал он журналистам перед началом своего концерта «Спасибо за верность, потомки!» в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в понедельник, 19 июня.

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Василий Лановой напомнил, что во время шествия «Бессмертного полка» нес портрет своей матери, а его жена Ирина Купченко — его отца.

«Невиданное движение это — святое, бескорыстное, замечательное — родилось без указки сверху ли, снизу ли, а родилось от зова и уважения перед ушедшими — дедом, отцом, прадедом», — отметил артист.

Он выразил уверенность в том, что масштаб акции, которая уже стала международной, будет увеличиваться все больше и больше.

«Это самое великое и бескорыстное движение последнего времени. И мы убеждены, что это будет нарастать невероятно», — добавил Василий Лановой.