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ФОТОРЕПОРТАЖ Акция «Бессмертный полк». Пенза, 9 мая 2017 г.

«Бессмертный полк» в Пензе объединил около 25 тыс. человек

13:55 | 09.05.2017 | Общество

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Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Около 25 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась в Пензе во вторник, 9 мая. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Бессмертный полк» в Пензе объединил около 25 тыс. человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В «Бессмертном полку», вспоминая своих дедов и прадедов, сегодня прошли около 25 тыс. пензенцев», — написал глава региона в своем «Твиттере».

Он отметил, что акция объединяет россиян, которые бережно хранят память о людях, ковавших Победу на фронтах и в тылу.

«Мы помним, мы гордимся!» — добавил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», число участников акции «Бессмертный полк», которая стала международной, растет с каждым годом.

В 2015 году она объединила более 2 тыс. жителей, а в 2016-м мероприятие поддержали 11 тыс. человек.
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