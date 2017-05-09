«Бессмертный полк» в Пензе объединил около 25 тыс. человек Общество

Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Около 25 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась в Пензе во вторник, 9 мая. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«В «Бессмертном полку», вспоминая своих дедов и прадедов, сегодня прошли около 25 тыс. пензенцев», — написал глава региона в своем «Твиттере».

Он отметил, что акция объединяет россиян, которые бережно хранят память о людях, ковавших Победу на фронтах и в тылу.

«Мы помним, мы гордимся!» — добавил Иван Белозерцев.

В "Бессмертном полку",вспоминая своих дедов и прадедов,сегодня прошли около 25 тысяч пензенцев.Мы помним,мы гордимся! pic.twitter.com/EPTtyGJ9km — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) May 9, 2017

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», число участников акции «Бессмертный полк», которая стала международной, растет с каждым годом.

В 2015 году она объединила более 2 тыс. жителей, а в 2016-м мероприятие поддержали 11 тыс. человек.