«Бессмертный полк» в Пензе объединил около 25 тыс. человек
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Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Около 25 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась в Пензе во вторник, 9 мая. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«В «Бессмертном полку», вспоминая своих дедов и прадедов, сегодня прошли около 25 тыс. пензенцев», — написал глава региона в своем «Твиттере».
Он отметил, что акция объединяет россиян, которые бережно хранят память о людях, ковавших Победу на фронтах и в тылу.
«Мы помним, мы гордимся!» — добавил Иван Белозерцев.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», число участников акции «Бессмертный полк», которая стала международной, растет с каждым годом.
В 2015 году она объединила более 2 тыс. жителей, а в 2016-м мероприятие поддержали 11 тыс. человек.