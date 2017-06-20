Бабич в Пензе откроет «Дом Вероники» и проведет совещание о реабилитации инвалидов в ПФО Общество

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич посетит Пензу с рабочим визитом в предстоящую среду, 21 июня.

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Ожидается, что он оценит работу областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, а также откроет пансионат для молодых людей с инвалидностью «Дом Вероники».

Кроме того, Михаил Бабич и министр труда и социальной защиты России Максим Топилин проведут совещание по вопросам организации ранней помощи и комплексной реабилитации инвалидов в регионах ПФО, а также независимой оценки качества услуг, оказываемых организациями соцсферы.

Как сообщает пресс-служба полпреда, в мероприятиях примут участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и руководители региональных органов власти.

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Пензенский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних создан в 2003 году. Оказывает социальные услуги в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания несовершеннолетним, в том числе детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет.

На базе учреждения планируется создать межрегиональный центр реабилитации несовершеннолетних. Предполагается строительство и оснащение новых корпусов с водолечебницей и корпуса на 34 места для пребывания матерей с детьми.

«Дом Вероники» — активный пансион для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности, лишенных родительского попечения. Создан в рамках развития социально-образовательного проекта некоммерческой организации «Квартал Луи». Будет действовать по трем направлениям — сопровождаемое проживание, образование и трудоустройство.