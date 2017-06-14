Пензенский губернатор проверил готовность «Дома Вероники» за неделю до его открытия Общество

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев оценил готовность построенного в Пензе центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» за неделю до его официального открытия, в среду 14 июня.

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Вместе с ним ход работ оценили заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, глава регионального Минстроя Александр Гришаев и мэр Виктор Кувайцев.

В отсутствие инициатора проекта «Дом Вероники», директора центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» Марии Львовой-Беловой, которая до 16 июня находится в Москве, экскурсию для гостей провела ее заместитель Ирина Смирнова.

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В ходе осмотра прилегающей территории губернатор предложил установить дополнительное уличное освещение, потому что существующие фонари направлены только в сторону храма.

Также он потребовал привести в порядок домовладения по дороге к «Дому Вероники».

Осматривая первый этаж здания, губернатор отметил яркие рисунки на стенах, которые, на его взгляд, создают хорошее настроение.

Поднявшись в хостел, Иван Белозерцев поинтересовался, почему там установлены двухъярусные кровати. Ирина Смирнова пояснила, что здесь будут останавливаться не только инвалиды, но и здоровые люди. Кроме того, на верхней кровати могут спать сопровождающие.

Она рассказала губернатору, что на втором этаже в коридоре будет размещена экспозиция проекта «Зазеркалье». Информируя главу региона о проделанной работе, замдиректора «Квартала Луи» отметила, что на данный момент собрана большая часть мебели.

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Иван Белозерцев высказал мнение, что на открытии пансионата необходимо провести его презентацию, и распорядился учесть количество гостей, чтобы всем хватило места в зоне коворкинга.

«Вижу, степень готовности — 99%. Здесь осталось Вам совсем немного: шторы повесить, два-три светильника, несколько шкафов собрать. По благоустройству на территории тоже с задачей справились», — отметил он.

Иван Белозерцев добавил, что крайний срок для завершения всех работ — 19 июня.

Как сообщила ИА «PenzaNews» Ирина Смирнова на этот день намечено заселение жителей «Дома Вероники», а 21 июня планируется официальное открытие центра.