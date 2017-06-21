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На получение грантов на «iВолге» претендуют 15 пензенских проектов

09:20 | 21.06.2017 | Общество

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Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. 15 проектов, представленных молодыми людьми из Пензенской области на окружном форуме «iВолга» в Самарской области, претендуют на получение грантов.

На получение грантов на «iВолге» претендуют 15 пензенских проектов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В номинации «Политика» в федеральный этап прошли проекты «Школа экологии» Марии Лычкиной и «Актив.pnz» Екатерины Малышевой, в категории «Предпринимательство» — «Мобильная экспозиция музея занимательных наук «Реактор» Руслана Кондратьева.

Наибольшее количество проектов, допущенных к заключительному этапу, жюри оценило в направлении «Наука и технологии». Свои разработки в нем представят Илья Асташкин, который подготовил проект «Беспилотный мобильный комплекс для контроля качества дорог», Александр Гарькаев с «Модулем автоматической посадки дерева», Ирина Суслова с проектом «Применение технологии для транслокации кишечной микробиоты для восстановления нормальной микрофлоры кишечника после курса антибактериальной терапии» и Юрий Конопацкий с инициативой «Разработка системы экстремального регулирования процесса горения топлива».

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Также выступят Александр Соломатин, который представит проект «Прибор для контроля физиологического состояния пчелиной семьи», Владислав Лобанов — «Отечественная медицинская система генерации температурного потока», Михаил Фролов — «Разработка рецептуры теплоизоляционного штукатурного состава с использованием отходов производства газобетона», Ксения Епифанова — «Дистанционное управление объектами малой автоматизации на примере «Умной теплицы».

Кроме того, в категории «Патриотическое воспитание» проект «Яркая жизнь» представит Валерия Киселева.

Ожидается, что итоги «Конвейера проектов» будут подведены в течение среды, 21 июня. После рассмотрения разработок членами жюри, будут распределены гранты.
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