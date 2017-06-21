Глава Минтруда России назвал пензенский «Дом Вероники» уникальным проектом Общество

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Активный пансион для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники», который будет действовать в Пензе по трем направлениям — сопровождаемое проживание, образование и трудоустройство, является уникальным проектом. Такое мнение высказал министр труда и социальной защиты населения РФ Максим Топилин.

Фото: Kremlin.ru

«Действительно этот проект уникальный, я это подтверждаю», — сказал он журналистам после церемонии открытия пансиона, состоявшейся в среду, 21 июня.

Максим Топилин пояснил, что основы работы с детьми-инвалидами, лишенными родительской заботы, были заложены в Советском Союзе, когда они, взрослея, нередко попадали в психоневрологические интернаты.

«Сейчас это все меняется. Безусловно, мы ищем варианты, различные модели, чтобы инвалиды молодые могли [...] иметь возможность социализироваться и выйти в нормальную жизненную траекторию», — сказал министр.

Он добавил, что с этой группой социально незащищенных граждан необходимо начинать работать еще с детских учреждений, как это, например, происходит в Пензе.

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Обустройство центра «Дом Вероники»

Максим Топилин подчеркнул, что важно отработать технологию, благодаря которой у людей с ограниченными возможностями здоровья будут восстанавливаться определенные навыки или вырабатываться новые.

«Проблема не в том, что надо что-то построить — хотя это тоже важно. Проблема в том, что нужно выстроить технологии реабилитационной работы», — пояснил глава Минтруда России.

Он не исключил, что опыт Пензы будет использован и в других регионах.

Комментируя построенное за год двухэтажное здание, в котором для инвалидов обустроены комнаты с балконами и коворкинг-зона, а также предусмотрен хостел, Максим Топилин подчеркнул, что в пансионе «Дом Вероники» созданы комфортные условия.

«Пожалуй, это лучший опыт среди того, что я видел в стране», — резюмировал министр.

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В Пензе открыт активный пансион для молодых инвалидов «Дом Вероники»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», активный пансион для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» создан в рамках развития социально-образовательного проекта некоммерческой организации «Квартал Луи». Инициатор его строительства — председатель общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова.

Общая стоимость проекта составила около 27 млн. рублей.

6 млн. рублей выделено из фонда полпреда президента РФ в ПФО, 5 млн. рублей — из бюджета Пензенской области, 3 млн. рублей составили средства президентского гранта, 260 тыс. рублей — субсидия правительства региона, 300 тыс. рублей получено по итогам форума «iВолга-2016». Остальные средства — более 12 млн. рублей — собраны неравнодушными людьми.