В Пензе открыт активный пансион для молодых инвалидов «Дом Вероники» Общество

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Активный пансион для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники», который стал первым подобным учреждением в России, торжественно открыт в Пензе в среду, 21 июня.

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В числе почетных гостей в церемонии приняли участие глава Минтруда России Максим Топилин, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Как передает корреспондент ИА «PenzaNews», экскурсию по двухэтажному зданию для них провела инициатор проекта — председатель общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

Она рассказала о том, как будет организовано сопровождаемое проживание, образование и трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первая презентация проекта активного пансиона для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» состоялась 7 марта 2016 года. Изначально планировалось, что в учреждении будут жить семь человек.

Уже через месяц — 15 апреля — на территории храма Введения Пресвятой Богородицы на улице Пермской, 2А, был заложен первый камень будущего пансиона и высажены деревья, которые дали начало терапевтическому саду. Было объявлено, что в пансионе будут жить 10 человек.

В марте 2017 года в Пензенской области стартовала социально-экологическая акция «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники», к которой подключились школы и детсады. В ее рамках жители собрали 2,5 млн. крышечек от пластиковых бутылок, средства от переработки которых были направлены на строительства учреждения.

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В «Доме Вероники» у каждого из 10 человек своя комната и свой балкон. Для лежачих инвалидов предусмотрено две комнаты на двоих с застекленными балконами, чтобы была возможность выехать и побыть одному.

На втором этаже организован хостел. На входе гостей будут встречать инвалиды-колясочники. Также здесь есть коворкинг-зона, где можно проводить семинары, тренинги и презентации.

Предполагается, что на базе «Дома Вероники» будет создано шесть рабочих мест.

Общая стоимость проекта составила около 27 млн. рублей.

6 млн. рублей выделено из фонда полпреда президента РФ в ПФО, 5 млн. рублей — из бюджета Пензенской области, 3 млн. рублей составили средства президентского гранта, 260 тыс. рублей — субсидия правительства региона, 300 тыс. рублей получено по итогам форума «iВолга-2016». Остальные средства — более 12 млн. рублей — собраны неравнодушными людьми.