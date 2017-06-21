Максим Топилин восхищен, что в Пензе за год построили активный пансион для инвалидов Общество

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Позиция общественников, благодаря усилиям которых всего лишь за год в Пензе удалось построить двухэтажное здание активного пансиона для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники», вызывает восхищение. Такое мнение высказал глава Минтруда России Максим Топилин.

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«Дом Вероники» построен за один год. Мы тоже это обсуждали — любые строительные вещи у нас вызывают колоссальное количество проблем, никогда в срок ничего не делается, как правило. А если делается, то через такие административные усилия, что кажется, что ничего не работает — в обычном, стандартном режиме», — сказал он в ходе видеоселекторного совещания, посвященного организации ранней помощи и комплексной реабилитации инвалидов в регионах ПФО, состоявшегося в областном правительстве в среду, 21 июня.

Министр добавил, что в Пензе удалось переломить эту тенденцию.

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«Вот просто люди, которые этим болеют, люди, которые сами придумали этот проект, которые им занимаются уже многие годы, за год смогли построить совершенно потрясающее, на мой взгляд, учреждение. Его нельзя назвать учреждением в юридическом смысле этого слова, но вместе с тем это вызывает просто восхищение и радость за то, что такое вообще может происходить», — отметил глава Минтруда России.

По словам Максима Топилина, местный опыт является уникальным.

«Мы прекрасно знаем, что и в Екатеринбурге есть хороший центры, и в Перми есть хорошие центры», — сказал он, обратив при этом внимание на то, что в Пензе удалось реализовать новый подход, предполагающий компактное проживание лиц с инвалидностью и их максимальное вовлечение в обычную жизнь.

Министр предложил губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву организовать прием делегаций из других регионов, если те заходят перенять положительный опыт.

«Я вас уверяю, что у вас появится желание тоже в этом направлении поработать», — обратился Максим Топилин к участникам совещания.