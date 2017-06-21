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Важно заняться созданием яслей для детей от 1,5 до 3 лет — Максим Топилин

21:49 | 21.06.2017 | Общество

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Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Программа, предусматривающая создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет, должна быть реализована в России вслед за той, которая позволила ликвидировать очередность в более старшей группе — до 7 лет. Такое мнение высказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе визита в Пензу в среду, 21 июня.

Важно заняться созданием яслей для детей от 1,5 до 3 лет — Максим Топилин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ведь здесь не просто надо стимулировать рождение, надо дать маме шанс, чтобы она вернулась на работу и перешла от пособия к нормальной заработной плате», — сказал он отвечая на вопрос о возможности продления выплаты маткапитала как эффективной меры по улучшению демографической ситуации.

По словам Максима Топилина, промежуток от 1,5 до 3 лет важен еще и потому, что в это время нет федеральных пособий — выплачиваются лишь региональные, поэтому в семье происходит заметное снижение доходов.

«Много есть над чем думать с точки зрения демографии», — отметил министр.

Он добавил, что, в частности, предлагается рассмотреть вопрос о льготной ипотеке.
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