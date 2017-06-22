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В Пензенской области 22 июня будут ловить пешеходов-нарушителей

08:18 | 22.06.2017 | Общество

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Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проводят на территории Пензенской области профилактическое мероприятие «Пешеход» в четверг, 22 июня.

В Пензенской области 22 июня будут ловить пешеходов-нарушителей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Главная задача — это повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны всех участников дорожного движения. Переходя проезжую часть в неустановленном месте, человек серьезно рискует своей жизнью», — напомнили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве отметили также, что с 1 июля 2015 года при переходе дороги и движении по обочинам и краю проезжей части в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, а вне населенных пунктов их наличие является обязательным.

«За нарушение ПДД пешеходами предусмотрен штраф в размере 500 рублей», — добавили в Госавтоинспекции.
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