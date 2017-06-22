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В пензенских МФЦ за пять месяцев оказано более 550 тыс. услуг

13:17 | 22.06.2017 | Общество

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Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, действующие в Пензенской области, оказали более 550 тыс. услуг за пять месяцев 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства экономики.

В пензенских МФЦ за пять месяцев оказано более 550 тыс. услуг

Фото: Econom.pnzreg.ru

«Из них в малонаселенных сельских районах услуги получили 36 тыс. жителей. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Наиболее востребованными оказались услуги Росреестра и МВД России», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что были введены такие новые услуги, как выдача и замена паспорта гражданина РФ, а также водительского удостоверения.

«До конца 2017 года планируется расширение перечня услуг Федеральной налоговой службы по сдаче налоговых деклараций и мер господдержки по линии Минсельхоза РФ», — сказали в министерстве.

В Пензенской области функционирует 33 многофункциональных центра, в которых предоставляется более 300 государственных и муниципальных услуг.

По итогам 2016 года в МФЦ региона было оказано более 1 тыс. 270 тыс. услуг. По официальным данным, уровень удовлетворенности граждан полученными услугами составил 96%.
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