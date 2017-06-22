На могиле Василия Бочкарева в Пензе установили памятник Общество

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Памятник бывшему губернатору Василию Бочкареву, руководившему регионом на протяжении 17 лет — с 1998 по 2015 годы — открыт на Ново-Западном кладбище Пензы в годовщину его кончины, 22 июня.

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Панихиду по покойному отслужил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Почтить память Василия Бочкарева пришли представители власти, в том числе губернатор Иван Белозерцев и мэр Пензы Виктор Кувайцев, а также те, кто в разные годы взаимодействовал с ним по рабочим вопросам.

Биография

Бочкарев Василий Кузьмич

В частности, его могилу навестили заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко, экс-губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков, бывшие мэры Пензы — Роман Чернов и Александр Калашников.

Они поделились своими воспоминаниями о Василии Бочкареве и отметили его вклад в развитие региона.

Монумент, установленный на могиле политика, представляет собой металлический барельеф на гранитной плите. Автор памятника — известный пензенский скульптор Валерий Кузнецов.