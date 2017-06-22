В Пензе открыт мемориал «Во славу русского оружия» Общество

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Мемориал «Во славу русского оружия», который стал частью комплекса «Афганские ворота», торжественно открыт в Пензе в День памяти и скорби, 22 июня.

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В церемонии приняли участие представители регионального общественного благотворительного фонда поддержки социальных и гражданских инициатив «Ветеран», в том числе председатель попечительского совета, руководитель управления Росрезерва по Центральному федеральному округу Виктор Васильев и председатель правления, начальник ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области» Андрей Сакмаев.

Кроме того, мероприятие посетили официальные лица — губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, мэр Пензы Виктор Кувайцев и другие, а также представители ветеранских и общественных организаций.

Официальное открытие мемориального комплекса «Афганские ворота» состоялось в 2010 году. Первая и основная его часть состоит из гранитного стилобата, восьмиметровой арки, стелы с именами погибших пензенцев и вечного огня.

В 2012 году попечительский совет фонда «Ветеран» принял решение о начале строительства второй очереди мемориального комплекса памяти земляков, павших в локальных войнах, в частности, в Чечне. Она была открыта в 2014 году.

Установка третьей, финальной, очереди мемориального комплекса была начата в мае 2017 года. Композиция «Во славу русского оружия» посвящена периоду, начиная от Александра Невского и до Великой Отечественной войны.