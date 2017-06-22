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Павел Полосин рассказал студентам об этапах становления пензенских интернет-СМИ

18:20 | 22.06.2017 | Общество

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Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин рассказал об основных этапах становления региональных интернет-СМИ группе студентов историко-филологического факультета Пензенского государственного университета, обучающихся по направлению «Журналистика», которые посетили офис независимого информационного агентства с ознакомительным визитом в четверг, 22 июня.

Павел Полосин рассказал студентам об этапах становления пензенских интернет-СМИ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Сначала он провел для молодых людей небольшую экскурсию, в ходе которой акцентировал внимание на условиях, созданных для работы журналистов.

Затем встреча продолжилась в пресс-центре ИА «PenzaNews», который используется для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций и семинаров.

Анализируя изменения, которые претерпела новостная журналистика за последние 10 лет, Павел Полосин обратил внимание на возросшие скорости в передаче информации, в связи с чем к квалификации журналистов стали предъявляться более высокие требования.

Главный редактор отметил, что из-за стремительного развития технологий современного человека стало окружать большое количество «информационного мусора» и так называемых «фейков», поэтому на СМИ ложится повышенная ответственность в части проверки фактов.

«Одна из главнейших обязанностей журналиста — проверять достоверность сообщаемой информации. Мы видим, что в последнее время отдельные интернет-издания вообще этим перестали заниматься. Во главу угла ставится получение трафика», — сказал Павел Полосин.

В качестве примера он привел новости, которые некоторые СМИ заимствуют из социальных сетей, фактически занимаясь перепечаткой слов неизвестных пользователей без подтверждения указанных сведений в официальных источниках.

Вместе с тем, по его словам, достоверность информации, распространяемой СМИ, в том числе в интернете, имеет решающее значение в борьбе за доверие аудитории.

Павел Полосин подчеркнул, что человек, работающий в новостной журналистике, должен иметь широкий кругозор, уметь четко и грамотно излагать свои мысли, обладать хорошей памятью и склонностью к анализу информации.

В ходе встречи студенты, некоторые из которых уже работают в СМИ, могли задать спикеру интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы.
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