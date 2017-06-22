Житель Спасского района приговорен к 7 месяцам исправительных работ за неуплату алиментов Общество

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Житель Спасского района Пензенской области, который на протяжении нескольких лет не платит алименты на содержание своей дочери, приговорен к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

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«Мужчина был обязан выплачивать алименты с 2007 года и до совершеннолетия ребенка. В июне 2016 года в отношении него было возбуждено уголовное дело, однако в связи с изменениями в законодательстве его прекратили. Отец должных выводов для себя не сделал и продолжил игнорировать уплату алиментов», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она добавила, что впоследствии гражданин был подвергнут административному аресту на 10 суток, однако это также не оказало должного воздействия.

«Сумма долга составила более 266 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.

Яна Загребельная пояснила, что в связи с этим в отношении должника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», по итогам рассмотрения которого вынесен обвинительный приговор.