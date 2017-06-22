У пешеходного моста над железнодорожными путями в Башмаково появится хозяин Общество

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Суд обязал администрацию рабочего поселка Башмаково Пензенской области обратиться в уполномоченный орган с заявлением о постановке на учет бесхозяйного пешеходного моста через железнодорожные пути.

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Ранее пензенский транспортный прокурор обратился в суд с соответствующими требованиями после жалобы местной жительницы на неудовлетворительное состояние моста.

«В ходе проверки было установлено, что указанное сооружение является бесхозяйным, а его техническое состояние действительно угрожает жизни и здоровью граждан, использующих его для прохода над железнодорожным полотном», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что также имеется риск причинения имущественного ущерба ОАО «РЖД» в связи с возможностью обрушения конструкций.

В пресс-службе пояснили, что теперь мост будет принят в муниципальную собственность, после чего можно будет обеспечить его надлежащее содержание и ремонт.