Пензенские пожарные провели учения в бизнес-центре «Plaza» Общество

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Условный пожар, произошедший в 15-этажном здании бизнес-центра «Plaza» на улице Революционной в Пензе, ликвидирован в ходе учений, проведенных в четверг, 22 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По легенде, на 5 этаже загорелась мебель и отделка. Возникло сильное задымление, имелся риск перехода огня в смежные помещения.

Согласно вводной, из окон валил густой черный дым, люди на верхних этажах просили о помощи.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, в ходе учений было отработано взаимодействие персонала бизнес-центра, экстренных служб и различных ведомств.

Условные пострадавшие были спасены при помощи канатно-спускового устройства, автоколенчатого подъемника и автолестницы.