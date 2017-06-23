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По требованию прокуратуры Заречного заблокируют сайт по продаже алкоголя

09:12 | 23.06.2017 | Общество

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Решение суда, которым удовлетворены требования прокуратуры Заречного Пензенской области о признании размещенной информации на сайте по продаже алкоголя запрещенной к распространению, направлено в Роскомнадзор для включения в реестр с целью последующей блокировки.

По требованию прокуратуры Заречного заблокируют сайт по продаже алкоголя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На этом сайте со свободным доступом для неопределенного круга посетителей, в том числе несовершеннолетних, предлагался прием заказов на покупку в любое время суток алкогольной и спиртосодержащей продукции. Посетителям предоставлялась возможность ознакомиться с каталогом, копировать и передавать материалы этого информационного ресурса, сделать заказ алкогольной продукции, позвонив по указанному номеру телефона, после чего ожидать доставки заказа с последующей оплатой», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что предоставление возможности доступа к такой информации фактически является распространением запрещенной информации.

«В целях ограничения доступа к этому сайту в суд было направлено заявление о признании размещенной на нем информации запрещенной к распространению на территории РФ. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме», — добавила собеседница агентства.
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