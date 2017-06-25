18:10:26 Воскресенье, 25 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе выберут компанию, которая подготовит документацию на реконструкцию «Орленка»

14:05 | 25.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 25 июня 2017. PenzaNews. Открытый конкурс по выбору компании, которая разработает проектную документацию на реконструкцию детского оздоровительного лагеря «Орленок» в Пензе, состоится 10 июля.

В Пензе выберут компанию, которая подготовит документацию на реконструкцию «Орленка». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно требованиям заказчика — управления капитального строительства города, она должна быть подготовлена до 1 декабря 2017 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 млн. рублей.

Финансирование будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы».

Читайте также

На реконструкцию лагеря «Орленок» в Пензе потребуется не менее 300 млн. рублей — Голодяев

Планируется, что при разработке документации исполнитель будет руководствоваться эскизным проектом ОАО «Пензсельстройпроект».

При этом необходимо предусмотреть следующие здания и сооружения: клуб-столовую, спальные, хозяйственные и административный корпуса, медпункт, душевой павильон с сауной, котельную, КПП, крытый бассейн, летнюю эстраду, танцплощадку, общежитие для персонала и другие.

Цветовое решение фасадов и генплан потребуется согласовать с управлением градостроительства и архитектуры мэрии, а также управлением образования Пензы.
Актуальное
Читайте также
Оплативший путевку в Абхазию житель Заречного стал жертвой мошенничества Уроженец Пензы Клим Костин выбран в первом раунде драфта НХЛ
«ВымпелКом» заплатит штраф за использование госсобственности в Пензенской области Угнанный в Пензе автомобиль найден в Шемышейском районе
Администрацию Засечного сельсовета возглавил Василий Смирнов В Пензе семь лифтов введено в эксплуатацию по программе капремонта
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама