В Пензе выберут компанию, которая подготовит документацию на реконструкцию «Орленка» Общество

Пенза, 25 июня 2017. PenzaNews. Открытый конкурс по выбору компании, которая разработает проектную документацию на реконструкцию детского оздоровительного лагеря «Орленок» в Пензе, состоится 10 июля.

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Согласно требованиям заказчика — управления капитального строительства города, она должна быть подготовлена до 1 декабря 2017 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 млн. рублей.

Финансирование будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы».

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Планируется, что при разработке документации исполнитель будет руководствоваться эскизным проектом ОАО «Пензсельстройпроект».

При этом необходимо предусмотреть следующие здания и сооружения: клуб-столовую, спальные, хозяйственные и административный корпуса, медпункт, душевой павильон с сауной, котельную, КПП, крытый бассейн, летнюю эстраду, танцплощадку, общежитие для персонала и другие.

Цветовое решение фасадов и генплан потребуется согласовать с управлением градостроительства и архитектуры мэрии, а также управлением образования Пензы.