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На полигоне под Пензой уничтожена партия яблок и груш из Польши

10:58 | 26.06.2017 | Общество

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Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Партия яблок и груш из Польши уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка Пензенской области.

На полигоне под Пензой уничтожена партия яблок и груш из Польши

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Факт незаконной реализации подкарантинной продукции — пяти ящиков яблок весом более 43 кг и двух ящиков груш весом около 26 кг — был выявлен в ходе внеплановой проверки на территории рынка «Оптторг «Северный» в Пензе в минувшую среду, 21 июня», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она пояснила, что владельцы не смогли представить проверяющим документы, подтверждающие легальность перемещения и нахождения на территории страны данной продукции и ее фитосанитарную безопасность.

«В отношении лиц, занимавшихся ее реализацией, были возбуждены дела об административном правонарушении», — добавила собеседница агентства.
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