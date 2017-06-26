«День Хопра» в Пензенской области даст старт межрегиональному марафону Общество

Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Эколого-просветительский праздник «День Хопра» будет проведен у истоков одноименной реки, которая берет свое начало в Пензенской области, 22 июля.

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Он станет одним из стартовых мероприятий межрегионального фестиваля-марафона «Хопериада-2017», который охватывает Пензенскую, Саратовскую, Воронежскую и Волгоградскую области.

«День Хопра» будет включать в себя традиционную экологическую уборку истоков реки, просветительский лекторий о Хопре и блок выступления авторов-исполнителей», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Он добавил, что организаторы призывают всех желающих в преддверии праздника провести посильную уборку прибрежной территории от мусора и рейды с целью выявления источников загрязнения.

«Экологические мероприятия на прихопровских территориях проводятся на усмотрение самих жителей в период с 22 по 30 июля», — отметил собеседник агентства.