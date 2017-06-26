Губернатор призвал обеспечить безопасность во время выборов в пензенское Заксобрание Общество

Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал обеспечить безопасность в период подготовки и проведения выборов в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва, которые состоятся 10 сентября.

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«Мероприятие массовое, с большим количеством избирателей. Будет задействовано более 1 тыс. избирательных участков. Наша задача — учесть недостатки прошлых кампаний и обеспечить безопасность граждан при проведении выборов», — сказал он, открывая заседание антитеррористической комиссии региона в областном правительстве в понедельник, 26 июня.

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Иван Белозерцев напомнил о необходимости неукоснительного исполнения законодательства членами избиркомов, наблюдателями и всеми ответственными лицами, задействованными в организации и проведении выборов.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, к охране правопорядка в ходе голосования будут привлечены свыше 1 тыс. 400 сотрудников полиции, включая резерв, 200 единиц автотранспорта и 1 тыс. представителей общественных объединений.

В целях своевременного выявления и пресечения правонарушений на всех стадиях избирательной кампании будет работать межведомственная рабочая группа.