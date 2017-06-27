16 объектов культурного наследия исключены из зон с особыми условиями использования Общество

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Шестнадцать объектов культурного наследия, расположенных в Пензе, исключены из карты зон с особыми условиями использования. Соответствующие изменения внесены в решение гордумы «Об утверждении правил землепользования и застройки города Пензы» на 35-й очередной сессии, состоявшейся во вторник, 27 июня.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту решения, эти здания расположены в так называемой объединенной зоне охраны объектов культурного наследия.

Фактически они располагаются в охранных зонах других объектов культурного наследия, в связи с чем установления своей собственной для них не требуется.

Речь идет о зданиях, расположенных по адресам: улица Володарского/Карла Маркса, 2/20; улица Кирова, 17; улица Володарского, 1, 3, 6, 9, 11; улица Калинина, 2, 17А; улица Кирова, 13; улица Ключевского, 55, 72; улица Красная, 60, 62; улица Карла Маркса/Красная, 8/60; улица Московская, 74.

При обсуждении этого вопроса депутат Алексей Шуварин выразил опасение, что вносимые изменения приведут в строительству многоквартирных домов и офисных центров вблизи исторических зданий.

«Необходимо в генеральный план внести изменения, связанные с отображением на центральной части города отдельной исторической зоны», — предложил народный избранник.

Он добавил, что если вовремя не принять необходимых решений, облик центральной части города может измениться до неузнаваемости.

«Очень много наделали в последние годы ошибок в этом плане. Давайте не будем допускать в последующем таких же ошибок. Сколько можно не любить город?» — отметил Алексей Шуварин.

Его поддержал глава Пензы Валерий Савельев.

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«Прошу администрацию […] рассмотреть вопрос об установлении в центральной части города Пензы функциональной зоны, ограничивающей застройку с учетом исторического значения данной территории и расположения на ней объектов культурного наследия», — сказал он.

В свою очередь начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Магомед Агамагомедов пояснил, что на проработку данного вопроса уйдет 2–3 месяца.

По результатам обсуждения депутаты поддержали внесении изменений в решение гордумы «Об утверждении правил землепользования и застройки города Пензы» единогласно.