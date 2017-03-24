В Пензе границы охранных зон определены лишь для пяти объектов культурного наследия Культура

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Границы охранных зон установлены в Пензе лишь для пяти объектов культурного наследия из примерно 160. Об этом сообщила декан архитектурного факультета Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Наталья Соколова.

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«Плотность объектов культурного наследия в историческом центре города такова, что мы фактически сейчас имеем строительный коллапс для центра города. Это усугубляется еще тем, что на настоящий момент в городе установлены границы объектов культурного наследия только для 12 объектов, из них три — объекты федерального значения, девять — регионального. Границы и режимы охранных зон установлены всего для пяти объектов из 160», — сказала она в ходе круглого стола, посвященного перспективам развития исторического центра Пензы, который состоялся в правительстве региона в пятницу, 24 марта.

Наталья Соколова добавила, что теоретически ситуация может развиваться по трем сценариям.

«Могут быть разработаны охранные зоны для каждого объекта культурного наследия. Количественно это 160 объектов. Большинство являются собственностью не муниципальной. Собственник должен иметь желание потратить деньги, чтобы эти охранные зоны разработать. Охранные зоны будут нахлестываться друг на друга, и в силу того, что они могут разрабатываться разными организациями, может возникнуть конфликт интересов из-за устанавливаемых регламентов и параметров застройки. По этому пути достаточно много проблем», — пояснила декан архитектурного факультета ПГУАС.

Она добавила, что второй путь предполагает разработку объединенной зоны охраны объектов культурного наследия для всего исторического центра Пензы в целом.

«Но здесь тоже есть и плюсы, и минусы. Главный плюс — то, что это будет выполнено по единой методике с единым подходом. Это может контролироваться органами власти для соблюдения интересов горожан. Но мы опять же понимаем, что 160 объектов — это много, это очень большая дорогостоящая работа. Здесь есть определенные проблемы с финансированием, со сроками и так далее», — уточнила докладчик.

По словам Натальи Соколовой, третий путь — некий компромисс между первым и вторым вариантами, когда разработка охранных зон может вестись в отношении групп объектов культурного наследия.

«В этом случае сохраняются преимущества практически всех вариантов, и чуть меньше недостатков появляется. Помимо того, что возникает некое единство методики и возможность соблюдения интересов горожан, потому что это, безусловно, должно исходить из муниципальных органов власти, выполняться под их руководством, здесь, наверное, возможно государственно-частное партнерство при финансировании данных работ», — сказала она, отметив, что застройщики напрямую заинтересованы в снятии моратория на застройку в исторических частях Пензы.

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Представитель вуза сообщила, что архитекторы попытались объединить объекты в группы в рамках третьего варианта по принципу территориального соседства и визуального взаимодействия — всего их получилось пять.

«Должно быть установлено несколько зон с различными характеристиками, с различной степенью ограничения застройки и требованиями к ней. […] Только если эта работа будет сделана грамотно, мы получим правильный результат и комфортную среду», — подчеркнула Наталья Соколова.

Она также предложила ужесточить контроль за состоянием объектов культурного наследия, поскольку многие из них находятся в плачевном состоянии, повысить требования к их собственникам, подготовить на каждый из них паспорт, а также согласовывать с градостроительным советом все мероприятия по реконструкции.