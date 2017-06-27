Регион-центры Пензенской области будут развивать три новых формата работы Общество

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Три новых формата работы намечено внедрить в деятельности регион-центров, созданных при районных газетах Пензенской области. Об этом сообщила заместитель начальника департамента информационной политики и СМИ региона Олеся Вишнякова.

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«Разрабатывается единый график личных приемов руководителей исполнительных органов государственной власти Пензенской области. […] Внедрение данной формы работы позволит актуализировать проблемные аспекты в единое целое в каждом районе Пензенской области, осуществлять взаимодействие с жителями даже самых отдаленных районов», — сказала она в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося во вторник, 27 июня.

По словам Олеси Вишняковой, также планируется проводить онлайн-приемы областных чиновников, при этом данный формат уже был опробован министерством труда, социальной защиты и демографии региона.

Она добавила, что третье направление работы предполагает создание на портале регионального информационного агентства Пензенской области (РИАПО) регион-центра, который будет действовать в режиме онлайн.

Замглавы областного департамента информполитики и СМИ напомнила, что регион-центры созданы при редакциях всех районных газет.

«В 2016 году в регион-центры поступило 5 тыс. 214 обращений. 2 тыс. 85 из них было положительно разрешено. Дано консультаций 1 тыс. 951», — уточнила Олеся Вишнякова.

По ее словам, с начала 2017 года поступило 345 обращений, из которых 49 разрешено положительно.

Она отметила, что наиболее активную работу ведут регион-центры, расположенные в Нижнеломовском, Городищенском и Башмаковском районах.