Обязанности главного редактора РИАПО будет исполнять Инна Балашова Общество

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Журналист ГАУ «Региональное информационное агентство Пензенской области» (РИАПО) Инна Балашова назначена исполняющей обязанности главного редактора после ухода с этой должности Владимира Ельникова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил и.о. начальника департамента информационной политики и СМИ региона Евгений Сиротский во вторник, 6 июня.

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При этом он затруднился ответить, когда будет окончательно решен вопрос с кандидатурой на пост руководителя учреждения.

«Мы не можем сказать. Может, это будет через неделю, может, через два месяца. Надеюсь, что быстро», — отметил Евгений Сиротский.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сайт регионального информационного агентства Пензенской области, на создание которого было потрачено 500 тыс. рублей, начал свою работу в сентябре 2016 года.

Предполагалось, что до конца года на новый интернет-ресурс перенесут всю информацию с сайтов районных газет, после чего они прекратят свою деятельность. В качестве причины такого решения была названа их низкая посещаемость.

Вместе с тем с наступлением 2017 года интернет-ресурсы районок и РИАПО продолжили работать параллельно.

В конце января новый руководитель департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Евгений Сиротский фактически открестился от планов прежнего руководства ведомства. Он заявил, что решение о целесообразности функционирования собственных сайтов принимают редакции районных газет.

1 февраля было подписано постановление регионального правительства о создании ГАУ «Региональное информационное агентство Пензенской области». Главным редактором был назначен Владимир Ельников, который покинул занимаемую должность 5 июня.

За время его работы Роскомнадзор зарегистрировал РИАПО в качестве СМИ — как сетевое издание. Соответствующее свидетельство было выдано 29 марта.

