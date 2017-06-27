В реестр пострадавших от недобросовестных застройщиков включены 14 пензенцев Общество

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. 14 человек включены в реестр пострадавших от действий недобросовестных застройщиков в Пензенской области. Об этом сообщила начальник Госжилстройтехинспекции региона Инна Левченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории Пензенской области открыт реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. На текущую дату признаны пострадавшими и включены в реестр 14 человек. Признаны проблемными следующие два объекта: многоквартирный дом №14 на улице Кижеватова — застройщик «Север-Траст» и пятиэтажный четырехподъездный дом в Бессоновке — ООО «Третий Рим», — сказала она в ходе заседания правительства региона, состоявшегося во вторник, 27 июня.

По словам Инны Левченко, в настоящее время в Пензенской области 44 застройщика привлекают денежные средства для строительства 91 многоквартирного дома.

«У застройщиков имеются неисполненные обязательства по 4 тыс. 651 договору долевого участия на общую сумму 13 млрд. 895 млн. рублей. […] 39 объектов из 91, к сожалению, не введены вовремя, и сроки окончания их строительства перенесены на более позднее время. По 51 объекту строительство ведется в соответствии с утвержденными графиками строительства», — уточнила докладчик.

Она добавила, что в среднем срок переноса сдачи дома составляет от 3 месяцев до 1 года.

Читайте также

В Пензе создадут комиссию по защите интересов обманутых дольщиков

«Из 39 объектов сомнений, что в уточненные сроки они будут сданы, у нас нет по 21, потому что ведутся строительные работы в соответствии с уточненными графиками», — отметила Инна Левченко.

По ее словам, определенную тревогу вызывают пять объектов, по которым сроки ввода в эксплуатацию переносились неоднократно.

«У нас вызывает особое опасение ОАО «Пензастрой», которое в настоящее время ведет строительство 11 многоквартирных домов и имеет 1 тыс. 640 неисполненных договоров долевого участия в строительстве», — сказала главный государственный жилищный инспектор Пензенской области.