Пензенский зоопарк намерен принять львицу из Энгельса, напавшую на подростка Общество

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Пензенский зоопарк намерен принять львицу Майю из Энгельса Саратовской области, которая весной 2017 года напала на подростка.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации зверинца, когда именно ее привезут в город, пока неизвестно.

«Сейчас готовятся все необходимые документы», — уточнили в учреждении.

В администрации зоопарка отметили, что нового питомца планируется подселить к львице Даше, которая до сих пор тоскует по умершему в марте Симбе.

«Она не смирилась до сих пор, тоскует, ходит из угла в угол», — сказали в учреждении.

Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина, после того, как львицу Майю привезут в региональный центр, она будет поставлена на временный карантин.

24 апреля 2017 года на одной из центральных улиц Энгельса львица покусала 15-летнего подростка, который был госпитализирован с рваными ранами ягодиц, бедер и правой кисти.

В ходе предварительной проверки сотрудники полиции установили, что львица по кличке Майя принадлежит семейной паре и проживает в доме вместе с собаками. Ранее местные жители неоднократно видели, как хищника выгуливают на поводке. Со слов хозяина, зверя ему подарил друг. В тот вечер владельца не было дома. Родственники выпускали собак погулять и открыли дверь, чем воспользовалась львица.

Впоследствии владелец экзотического животного был привлечен к административной ответственности за нарушение правил карантина и оштрафован на 800 рублей.

Затем Энгельсский районный суд наложил запрет на выгуливание львицы в местах общего пользования, а впоследствии — постановил немедленно изъять животное из семьи.

Изначально предполагалось, что львицу перевезут в львиный сафари-парк «Тайган» в Крыму.