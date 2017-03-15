Тело умершего льва Симбы кремировано под Пензой
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Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Тело льва Симбы, умершего в зоопарке Пензы на 20-м году жизни, кремировано на специальном предприятии по утилизации биологических отходов, находящемся недалеко от областного центра.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Тело льва утилизировано. Есть специальное предприятие, […] мы отвозим туда и там утилизируем всех животных. Там их сжигают», — сообщил ИА «PenzaNews» директор пензенского зоопарка Андрей Воскресенский.
По его словам, смерть хищника, которому в пересчете на человеческий возраст было более 90 лет, не стала неожиданностью для сотрудников зоопарка, которые восприняли это философски.
«Животные умирают. Все мы умрем когда-никогда от старости», — сказал Андрей Воскресенский.
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Лев Симба был привезен в пензенский зоопарк из московского цирка в возрасте 9 месяцев. В Пензе его уже ожидала молодая самка по кличке Даша, с которой он вскоре создал пару. У хищников регулярно появлялось потомство.
Первоначально львы жили в небольшом вольере, но потом были переселены в другой — с просторной площадкой выгула, возвышениями и настоящими деревьями.
Лев Симба являлся одним из символов пензенского зоопарка. Скульптура, в которой отражен его образ, находится у главного входа в зверинец.