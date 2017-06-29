В Пензе «Экса» выплатит женщине более 200 тыс. рублей за несвоевременную поставку мебели Общество

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения решение Первомайского районного суда, которым удовлетворены требования жительницы Пензы к ООО «Экса» о защите прав потребителя.

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«8 октября 2016 года был заключен договор купли-продажи мебели на сумму 132 тыс. 800 рублей, которую она оплатила в полном объеме. Ответчик обязался передать женщине товар не позднее 60 рабочих дней с момента заключения договора, однако свои обязательства не исполнил», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что ответчик, получив претензию, неоднократно созванивался с истцом и обещал вернуть денежные средства в полном объеме, однако передал только 35 тыс. рублей.

«В результате суд вынес решение о взыскании в пользу женщины стоимости товара в размере 97 тыс. 800 рублей, неустойки — 31 тыс. рублей, компенсации морального вреда — 3 тыс. рублей, штрафа — 66 тыс. рублей, расходов на услуги юриста — 10 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, не согласившись с размером штрафа, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения.