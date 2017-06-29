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В Пензе «Экса» выплатит женщине более 200 тыс. рублей за несвоевременную поставку мебели

09:05 | 29.06.2017 | Общество

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Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения решение Первомайского районного суда, которым удовлетворены требования жительницы Пензы к ООО «Экса» о защите прав потребителя.

В Пензе «Экса» выплатит женщине более 200 тыс. рублей за несвоевременную поставку мебели

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«8 октября 2016 года был заключен договор купли-продажи мебели на сумму 132 тыс. 800 рублей, которую она оплатила в полном объеме. Ответчик обязался передать женщине товар не позднее 60 рабочих дней с момента заключения договора, однако свои обязательства не исполнил», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что ответчик, получив претензию, неоднократно созванивался с истцом и обещал вернуть денежные средства в полном объеме, однако передал только 35 тыс. рублей.

«В результате суд вынес решение о взыскании в пользу женщины стоимости товара в размере 97 тыс. 800 рублей, неустойки — 31 тыс. рублей, компенсации морального вреда — 3 тыс. рублей, штрафа — 66 тыс. рублей, расходов на услуги юриста — 10 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, не согласившись с размером штрафа, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения.
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