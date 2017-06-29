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Прокурор Башмаковского района вышел на пенсию

10:26 | 29.06.2017 | Общество

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Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Прокурор Башмаковского района Пензенской области старший советник юстиции Сергей Седов освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Прокурор Башмаковского района вышел на пенсию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сергей Николаевич Седов родился в 1971 году в Кузнецке. С ноября 1997 года он проходил службу в органах прокуратуры Пензенской области. Работал в должностях помощника, старшего помощника прокурора Кузнецкого района, следователя, старшего следователя прокуратуры района, следователя прокуратуры Кузнецка, а также заместителя прокурора Камешкирского района», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что в должности прокурора Башмаковского района Сергей Седов состоял с июня 2012 года.
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