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В Пензенской области появится больше комплексов, фиксирующих нарушения при обгоне

11:15 | 29.06.2017 | Общество

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Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Развитие системы фото- и видеофиксации нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, в том числе путем установки соответствующих передвижных комплексов на аварийно опасных участках, планируется в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону.

В Пензенской области появится больше комплексов, фиксирующих нарушения при обгоне

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Выезд на встречную полосу при совершении обгона — опасный и рискованный маневр, связанный со значительным повышением скорости, что приводит к самым тяжким последствиям. Подобное нарушение правил является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий, в которых продолжают гибнуть и получать тяжкие травмы люди. С выездом на полосу встречного движения связано каждое шестое ДТП и почти каждая вторая смерть», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время стационарные комплексы установлены на федеральной трассе М5 «Урал» — вблизи сел Серый Ключ и Вирга Нижнеломовского района, Михайловка Мокшанского района, на 629, 632 и 633 км в черте Пензы, в селе Чемодановка Бессоновского района, в Нижней Елюзани Городищенского района, а также на трассе «Тамбов — Пенза» в селе Загоскино.

В Госавтоинспекции напомнили, что выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.
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