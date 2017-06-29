Капитальный ремонт набережной Суры идет по графику — мэр Пензы Общество

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту набережной реки Суры в Пензе выполняются без отставания от утвержденного графика. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося в администрации города в четверг, 29 июня.

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«Капитальный ремонт набережной идет в соответствии с графиком. Мы должны и дальше придерживаться утвержденной дорожной карты и в соответствии с ней поэтапно выполнять все необходимые работы», — поставил задачу мэр.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, капитальный ремонт набережной реки Суры разделен на два этапа.

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В рамках первого выполнены работы по очистке поверхности фасадов стелы с барельефом и обелиска «Росток» пескоструйным аппаратом, по устройству покрытий из искусственных и натуральных гранитных плит в районе смотровой площадки, а также установке гранитного бортового камня.

Помимо этого, была заасфальтирована велодорожка.

В настоящее время выполняется демонтаж плит укрепления откоса набережной и нижней прогулочной зоны, проводится ремонт существующей водопроводной камеры в районе «Ростка», осуществляется устройство основания нижней прогулочной зоны.