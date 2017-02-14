Часть работ по реконструкции набережной в Пензе будет выполнена как капремонт Экономика

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Часть работ по реконструкции набережной реки Суры в Пензе будет выполнена как капитальный ремонт. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по бюджету, финансовой и налоговой политики, состоявшегося во вторник, 14 февраля.

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«39 млн. 667 тыс. рублей направляется на капитальный ремонт набережной Суры, в том числе 30 млн. на строительно-монтажные работы на 2017 год. И на 2018 год — 339 млн. рублей. Предусматриваются денежные средства по двум направлениям: на разработку проектно-сметной документации — реконструкции водопровода […] и по основному мероприятию — реконструкции сетей ливневой канализации. Также предусматривается 1 млн. рублей на планировку территории по этим же двум направлениям», — сообщила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, представляя депутатам поправку к бюджету города на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов, внесенную мэром Виктором Кувайцевым.

В свою очередь вице-мэр Ирина Ширшина пояснила, что для ускорения проведения работ они были разделены на капитальный ремонт и реконструкцию.

«Были изысканы возможности по максимуму выделить в рамках проведения капитального ремонта все виды работ, и только там, где будет прокладка инженерных коммуникаций, оставить этап в части реконструкции. В настоящее время проектная документация находится на рассмотрении в государственной экспертизе», — сказала она.

В свою очередь депутат гордумы, начальник ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области» Андрей Сакмаев обратил внимание на недопустимость использования понятия «капитальный ремонт» вместо «реконструкции».

«Объясните мне, на каком основании вы пишите «Капитальный ремонт набережной реки Суры»? […] У нас, вообще-то, в госконтракте на разработку проектно-сметной документации «реконструкция» слово есть. Куда оно делось? Пропало? Или госконтракт теперь надо менять? Предлагается закрыть это депутатским решением. [...] Перед тем, как определить капитальный ремонт это или реконструкция, нам необходимо пройти госэкспертизу. На сегодняшний день она не пройдена. А решение нам нужно принять уже 22-го числа», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что на предстоящей сессии будет голосовать против данного решения.

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«Тут рассказываете, мягко говоря, не совсем правду. Естественно я молчать не буду по этому поводу. Если бы я не был начальником экспертизы, я бы, конечно, не владел ситуацией. [...] На сегодняшний день у нас из бюджета было выделено 5 млн. рублей для того, чтобы была сделана проектно-сметная документация. […] Документация должна быть на реконструкцию. Вы нам говорите, что никакой реконструкции не будет, будет капитальный ремонт», — сказал Андрей Сакмаев.

В свою очередь Ирина Ширшина сообщила, что документация изготовлена и передана заказчику.

Она добавила также, что в ближайшее время управление капитального строительства Пензы направит Андрею Сакмаеву подробную информацию по этому вопросу.