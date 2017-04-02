Полосин на медиафоруме затронул вопрос о стандартах качества информации в интернет-СМИ Общество

Санкт-Петербург, 2 апреля 2017. PenzaNews. Стремительный рост количества интернет-СМИ, некоторые из которых учреждены людьми, далекими от журналистики, приводит к падению качества контента и несоблюдению общепринятых принципов работы средств массовой информации. Такое мнение высказал главный редактор пензенского информационного агентства «PenzaNews» Павел Полосин.

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«По нашим подсчетам, в Пензенской области насчитывается около 50 сайтов, которые так или иначе занимаются новостями в интернете. На 1 млн. 300 тыс. человек населения это, конечно, достаточно много. Не все эти сайты занимаются производством качественного контента», — отметил он, выступая в качестве спикера на секции, посвященной интернет-СМИ, которая состоялась в рамках медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля.

Павел Полосин обратил внимание на то, что многие из вновь появляющихся порталов не являются официально зарегистрированными СМИ и не соблюдают предъявляемые к ним требования, хотя претендуют на соответствующие права, в том числе аккредитацию на мероприятия и получение ответов на редакционные запросы в установленный законом срок.

«Еще один значимый момент. СМИ учреждают люди, далекие от журналистики. Очень много тех, кто преследует какие-то бизнес-интересы, либо хочет удовлетворить политические или личные амбиции. Есть сайты, с помощью которых пытаются воздействовать на власть, чтобы их просто заметили», — сказал главный редактор ИА «PenzaNews».

Он добавил, что как следствие в интернете увеличивается доля непроверенной, недостоверной, безграмотной, а зачастую и откровенно лживой информации, касающейся региона в целом, отдельных компаний или конкретных персон.

По словам Павла Полосина, несмотря на остроту проблемы, которая приобретает глобальные масштабы, ни власть, ни профессиональное сообщество не считают нужным ее решать.

«Никто не стремится задавать стандарты качества информации в СМИ. Никто не желает противостоять потокам грязи, которые льются с таких площадок. Я больше чем уверен, что это тренд прослеживается не только в Пензенской области. Это есть и в других регионах», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», IV медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля, объединил более 500 человек. В их числе — журналисты из всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных средств массовой информации, главы профильных министерств и ведомств.

Большинство из них — лауреаты всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился Фондом ОНФ «Правда и справедливость», среди которых пятеро представителей СМИ Пензенской области. Их награждение состоялось в первый день форума.

В воскресенье, 2 апреля, журналисты работают на нескольких площадках. Одна из них посвящена работе интернет-СМИ. Ее модератором выступил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, спикерами — заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин и главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин.

Итоговым мероприятием форума станет пленарное заседание, в котором примет участие президент России Владимир Путин.