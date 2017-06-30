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В Пензе предложили провести конкурс профмастерства «Лучший автомобилист»

10:06 | 30.06.2017 | Общество

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Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Члены общественного совета при министерстве промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области внесли предложение включить номинацию «Лучший автомобилист» в региональный конкурс «Лучший по профессии» в 2018 году.

В Пензе предложили провести конкурс профмастерства «Лучший автомобилист»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Совещание, на котором озвучена данная идея, состоялось в минувший четверг, 29 июня. Его провел заместитель председателя совета Александр Акимов.

К участию в конкурсе в номинации «Лучший автомобилист» предполагается пригласить водителей транспортных предприятий, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

В 2017 году работники различных отраслей соревнуются в региональном конкурсе профмастерства «Лучший по профессии» в 10 номинациях.

Победители и призеры традиционно получают ценные подарки. Так, в 2016 году за первое место лучшие специалисты получили автомобили «Datsun», за второе и третье места были вручены телевизоры и ноутбуки соответственно.
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