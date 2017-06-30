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В Пензенской области объявлено штормовое предупреждение

16:46 | 30.06.2017 | Общество

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Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Штормовое предупреждение объявлено на территории Пензенской области.

В Пензенской области объявлено штормовое предупреждение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону со ссылкой на данные пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в предстоящую субботу, 1 июля, местами ожидаются гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду.

В ведомстве рекомендуют при угрозе возникновения неблагоприятных погодных явлений убрать вещи с балконов и лоджий; выходя из дома, закрывать окна и выключать все электроприборы; приготовить автономные источники освещения; по возможности переставить личный автомобиль на крытую стоянку или площадку на безопасном расстоянии от деревьев.

Также следует обращать внимание на SMS с предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуациях и следить за сообщениями в СМИ.
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