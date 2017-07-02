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В Пензе будет укреплен грунт на набережной реки Суры

12:50 | 02.07.2017 | Общество

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Пенза, 2 июля 2017. PenzaNews. Работы по укреплению грунта планируется в перспективе выполнить в нижней пешеходной зоне набережной реки Суры в Пензе, где в настоящее время осуществляется демонтаж железобетонных плит. Об этом начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов проинформировал мэра Виктора Кувайцева, оценившего ход капремонта набережной в воскресенье, 2 июля.

В Пензе будет укреплен грунт на набережной реки Суры

Фото: Penza-gorod.ru

«Планируется устройство полиэфирной сетки для укрепления грунта под обустройство нового бетонного основания, которое впоследствии будет выложено гранитом», — пояснил он.

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В свою очередь Виктор Кувайцев призвал не отклоняться от установленного графика, уделяя при этом пристальное внимание качеству.

«Прочность, надежность установки — вот о чем нужно помнить при проведении данных работ. Важно все сделать качественно», — подчеркнул мэр.

Глава администрации Пензы обратил внимание на то, что даже в период реконструкции в выходной день на набережной можно встретить большое количество жителей.

«Место действительно уникальное для Пензы, и мы должны сделать все, чтобы наша набережная стала настоящим достоянием», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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