В Пензе будет укреплен грунт на набережной реки Суры
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Пенза, 2 июля 2017. PenzaNews. Работы по укреплению грунта планируется в перспективе выполнить в нижней пешеходной зоне набережной реки Суры в Пензе, где в настоящее время осуществляется демонтаж железобетонных плит. Об этом начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов проинформировал мэра Виктора Кувайцева, оценившего ход капремонта набережной в воскресенье, 2 июля.
Фото: Penza-gorod.ru
«Планируется устройство полиэфирной сетки для укрепления грунта под обустройство нового бетонного основания, которое впоследствии будет выложено гранитом», — пояснил он.
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В свою очередь Виктор Кувайцев призвал не отклоняться от установленного графика, уделяя при этом пристальное внимание качеству.
«Прочность, надежность установки — вот о чем нужно помнить при проведении данных работ. Важно все сделать качественно», — подчеркнул мэр.
Глава администрации Пензы обратил внимание на то, что даже в период реконструкции в выходной день на набережной можно встретить большое количество жителей.
«Место действительно уникальное для Пензы, и мы должны сделать все, чтобы наша набережная стала настоящим достоянием», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.