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В Пензенской области за пять месяцев зарегистрировано более 2 тыс. разводов

13:16 | 02.07.2017 | Общество

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Пенза, 2 июля 2017. PenzaNews. 2 тыс. 97 разводов зарегистрировано в Пензенской области с января по май 2017 года, что на 126 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы государственной статистики.

В Пензенской области за пять месяцев зарегистрировано более 2 тыс. разводов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям Росстата, количество заключенных браков также увеличилось — с 1 тыс. 944 до 2 тыс. 233.

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Число родившихся в Пензенской области за пять первых месяцев 2017 года составило 4 тыс. 845 человек. Это соответствует лишь 86,9% от прошлогоднего показателя — родилось на 729 человек меньше, чем с января по май 2016-го.

Вместе с тем умерло людей больше. Если за указанный период 2016 года их число составляло 8 тыс. 314, то в 2017-м количество умерших достигло 8 тыс. 431 — прирост 117 человек.

Соотношение числа умерших к числу родившихся в Пензенской области увеличилось — со 149,2% в 2016 году до 174% в 2017-м.
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