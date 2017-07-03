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Мэр Пензы поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

11:23 | 03.07.2017 | Общество

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Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником, который отмечается в понедельник, 3 июля.

Мэр Пензы поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня, в День ГИБДД МВД России, мы чествуем людей важной благородной профессии, тех, кто вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Пензы, укрепление законности правопорядка, обеспечение безопасности дорожного движения и дисциплины участников движения на дорогах», — отметил мэр.

По его словам, обеспечение бесперебойного и безопасного движения автотранспорта и предотвращение ДТП становятся возможными благодаря тому, что сотрудники ведомства круглосуточно в любое время года, не считаясь с личным временем и погодными условиями, несут дежурство на дорогах.

«У службы ГАИ-ГИБДД большое будущее, и оно невозможно без богатого жизненного опыта ветеранов, которые щедро делятся им с молодым поколением сотрудников. За это им низкий поклон. Уважаемые сотрудники Госавтоинспекции, позвольте пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и вдохновения в работе для достижения новых профессиональных высот во имя безопасности наших граждан. Пусть в ваших домах всегда царят добро, мир и уют!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
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