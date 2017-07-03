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На новый корпус реабилитационного центра в Кичкилейке запрошено 100 млн. рублей

12:09 | 03.07.2017 | Общество

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Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Письмо с просьбой о выделении из федерального бюджета около 100 млн. рублей на развитие социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Кичкилейке Пензенской области передано главе Минтруда РФ Максиму Топилину. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

На новый корпус реабилитационного центра в Кичкилейке запрошено 100 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Он пообещал, что готов рассмотреть положительно. Но для того, чтобы он положительно рассмотрел — там другие регионы тоже претендуют — нам надо активнее работать», — пояснил Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 3 июля.

По его словам, на эти средства на условиях софинансирования из регионального бюджета будет построен еще один корпус.

«Нужно актуализировать проектно-сметную документацию по этому корпусу», — потребовал губернатор.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин ознакомился с работой социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Кичкилейке в ходе своего визита в Пензенскую область 21 июня.

Учреждение создано в 2003 году. На его базе оказываются услуги в том числе детям-инвалидам. Учреждение рассчитано на 107 мест.

В течение 2016 года соцуслуги в центре получили 1 тыс. 332 ребенка.

Эффективность многопрофильной комплексной реабилитации оценивается в 89,7–91,5%. Достигается улучшение общего состояние детей или восстановление функций организма.
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