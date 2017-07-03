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Ночных маршрутов в Пензе пока не будет

17:53 | 03.07.2017 | Общество

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Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Организация ночных маршрутов общественного транспорта является в Пензе нецелесообразной из-за низкого спроса. Об этом говорится в письме вице-мэра Сергея Волкова, поступившем в ответ на инициативу о создании реальной альтернативы такси для передвижения по городу в период с 23.00 до 4.00, которая набрала на портале «Открытая Пенза» в свою поддержку более 200 голосов.

Ночных маршрутов в Пензе пока не будет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем поясняется, что в настоящее время режим работы общественного транспорта определен договорами, заключенными с предприятиями-перевозчиками: автобусы большого класса курсируют с 6.00 до 21.30, троллейбусы — до 20.00, маршрутки — до 23.00.

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«В связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока после 23.00 на маршрутах общественного транспорта организовывать ночные маршруты с 23.00 до 4.00 не планируется», — отмечается в письме.

Инициатива о создании ночных маршрутов общественного транспорта была опубликована жителем Пензы Дмитрием Щипенцовым. Он предложил пустить маршрутки с 23.00 до 4.00 с интервалом от 30 минут до 1 часа в наиболее заселенные районы, а впоследствии охватить ими весь город.

По словам мужчины, многие жители заканчивают работать уже после того, как транспорт перестает курсировать, поэтому они вынуждены возвращаться домой на такси.
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