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В 2018 году на ремонт дорог в Кузнецке намечено потратить около 150 млн. рублей

08:30 | 04.07.2017 | Общество

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Кузнецк, 4 июля 2017. PenzaNews. Около 150 млн. рублей намечено потратить на ремонт дорог в Кузнецке Пензенской области в 2018 году. Об этом сообщил мэр Сергей Златогорский.

В 2018 году на ремонт дорог в Кузнецке намечено потратить около 150 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На следующий год нам предстоит большой объем по ремонту дорог — примерно на 150 млн. рублей. Об этом существует принципиальная договоренность с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в мэрии в минувший понедельник, 3 июля.

Глава администрации города поручил, опираясь на пожелания и обращения граждан, продумать список дорог и пешеходных зон, которые необходимо отремонтировать.

«К середине августа должен быть готов план разработки проектно-сметной документации», — цитирует Сергея Златогорского пресс-служба мэрии Кузнецка.
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